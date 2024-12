Spaccata notturna in due farmacie: i ladri prendono i soldi dalla cassa e fuggono

Codogno (Lodi), 23 dicembre 2024- Spaccata nella notte in due farmacie del Basso Lodigiano, i ladri poi fuggono con il fondo cassa. I carabinieri della compagnia di Codogno, allertati nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2024, dai sistemi di allarme dei due esercizi commerciali, sono prontamente intervenuti per dare la caccia ai banditi. I soliti ignoti, infatti, a partire dall’una di notte, complici le strade deserte, per via del forte freddo, hanno messo nel mirino le farmacie. Le porte di ingresso della farmacia di viale dei Mille a Codogno e dell’altra sanfioranese, sita in piazza degli Orti, sono state forzate. Ma la gang si è fatta avanti anche spaccando le vetrate esterne dell’esposizione. Una volta all’interno, i malfattori hanno rovistato ovunque. Però non avrebbero preso farmaci, ma puntato direttamente al fondo cassa. Avrebbero comunque trovato un magro bottino. Danni e ammanchi, sono in via di quantificazione e i titolari, trovandosi davanti la spiacevole sorpresa, si sono messi subito a lavoro per riordinare i negozi e ripristinare i danni.