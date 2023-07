Sovraffollamento e violenze in carcere Interrogazione a Roma

Quali interventi sono in programma per far fronte alle criticità mostrate dal carcere di Vigevano dove di recente 7 agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un gruppo di detenuti. È il senso dell’interrogazione presentata al ministro della Giustizia da Franco Mirabelli, vice -capogruppo del Pd al Senato. "Si tratta dell’ultima di una serie di aggressioni – dice Mirabelli – verificatesi negli ultimi mesi. Il problema della sicurezza del personale è primario. A Vigevano ci sono 380 detenuti contro una capienza prevista di 240".