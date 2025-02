Sottopasso lungo la provinciale 107. Mostrato il tunnel in anteprima

Nuovo sottopasso ciclopedonale a San Martino in Strada, "il manufatto è stato realizzato e i lavori procedono bene, presto i problemi saranno risolti". La rassicurazione è arrivata ieri, durante un sopralluogo, dal sindaco del paese Andrea Torza, il cui Comune ha cofinanziato l’opera con 260mila euro e dal presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio, ente che ha investito 335mila euro.

"Questa operazione è frutto di una positiva collaborazione tra i due enti. Le provinciali 186 e 107 fanno convergere ai margini dell’area urbana di San Martino considerevoli volumi di traffico veicolare, in un contesto che vede anche un intenso movimento ciclopedonale, da tutelare e valorizzare: la messa in sicurezza degli attraversamenti risponde quindi ad esigenze oggettive, soddisfatte con soluzioni efficaci e sostenibili" ha introdotto Santantonio. L’intervento ha come obiettivo la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale tra via Aldo Moro e la provinciale 107 Lodi-Ospedaletto Lodigiano, tramite un sottopassaggio. "Qui, come sulla provinciale 186, che collega la via Emilia statale 9 alla sp 107, che porta a San Martino in Strada, Ossago Lodigiano e Livraga, c’è sempre stato molto traffico ciclopedonale che, però, incrociava due pedonali ad alto scorrimento – hanno chiarito le autorità –. Vogliamo mettere in sicurezza la tratta e questo è il secondo intervento in merito". Solo nel 2023 il Comune ha realizzato e aperto, in settembre, il sottopasso ciclopedonale che ha risolto il problema analogo dell’attraversabilità sulla sp 186 Muzza di Cornegliano Laudense-San Martino in Strada-via Emilia. "Ora stiamo appunto intervenendo con un altro sottopasso dando attuazione a un accordo di programma che risale al novembre del 2022 – hanno ribadito –. Oggi siamo qui perché gli interventi sono arrivati alla fase clou ed è stato realizzato il manufatto vero e proprio. Il passaggio sarà poi interrato e mascherato. Ma ci piaceva mostrarlo perché è in questa fase che è particolarmente evidente la portata tecnica di questa importante operazione, che prevedeva anche l’esigenza di spostare rete gas e rete idrica che interferivano col tracciato" ha aggiunto il sindaco. Paola Arensi