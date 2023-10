Sottopasso di via Dall’Oro: "Ancora dieci mesi di lavori"

Proseguono i lavori di ampliamento del sottopasso che collega via Nino Dall’Oro a viale Pavia. Chiuso dal luglio scorso, il tunnel sta subendo un restauro finalizzato a renderlo facilmente percorribile da pedoni e ciclisti. L’obiettivo è aggiungere un secondo tunnel che sarà affiancato e comunicante col primo, con tanto di aperture tra loro e verso l’alto e l’esterno, che consentiranno l’ingresso di luce e un migliore ricambio d’aria. Il secondo tunnel sarà ciclabile, il primo, quello vecchio rinnovato, resterà pedonale. La difficoltà principali del progetto è che il sottopasso si trova in una zona popolata, trafficata e che presenta molti sottoservizi (come tubazioni o cavi telefonici); inoltre i binari sovrastanti hanno la centralina che da l’elettricità ai treni che passano.

Ad oggi i lavori sono concentrati a fianco al tunnel vecchio in viale Pavia e si sta scavando un buco di varo, ovvero una grande buca nel terreno in cui verranno inseriti gli elementi necessari per spingere i tunnel sotto terra. Per fare il sottopasso verranno infatti usati dei tunnel artificiali di cemento armato spinti nel terreno, con una scavatrice all’interno di essi che rimuove il terreno. Sostegni intorno (delle palancole) eviteranno che si creino frane. I tunnel artificiali, che con varie modifiche comporranno il corpo principale del sottopasso ultimato, verranno spinte da una piattaforma apposita che verrà costruita nella buca in viale Pavia, quella ora in fase di realizzazione. "Prevediamo - fa sapere Gianluca Scotti (nella foto), assessore comunale ai Lavori pubblici – di avere la piattaforma pronta per bucare per fine novembre. Per operare sotto i binari abbiamo dovuto garantire il progetto a Rete ferroviaria italiana (Rfi) per il rinforzo del terreno, entro metà novembre dovrebbero approvare il progetto, mancano le ultime questioni legali. Ottenute ci daranno una finestra temporale, noi abbiamo chiesto febbraio-marzo, e in quel periodo i treni rallenteranno al loro passaggio. Si pensa di finire tutto verso agosto, anche se i rallentamenti in lavori grandi come questi sono naturali".

Luca Pacchiarini