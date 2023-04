Sos incendio Evacuato un condominio

Vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio di ieri per un principio di incendio che ha interessato le cantine del condominio di via Pirovano 23, edificio che accoglie un gran numero di residenti. Poco dopo le 14 sul posto, lo stabile si trova a pochi passi dall’incrocio con viale Toselli, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano, i volontari dei vigili del fuoco di Inveruno e i carabinieri della caserma di Legnano: in via precauzionale in un primo momento è stata inviata anche un’ambulanza della croce rossa e a parte dei residenti del condominio è stato chiesto di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Fortunatamente l’incendio non ha interessato le persone presenti. P.G.