Somaglia (Lodi), 16 maggio 2020 - Spaventoso incidente a Somaglia. Lo schianto ha coinvolto un’auto che, durante l’incidente, le cui cause e dinamica sono al vaglio, si è ribaltata su un fianco. L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale 223 nel Comune di Somaglia, lungo una curva e una porzione di strada stretta. Il traffico è stato bloccato. La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti per eseguire i rilievi e gestire la viabilità.

La centrale unica del 118 Lodi e Pavia ha mandato in posto l’auto medica di Lodi, un’ambulanza della Croce rossa di Codogno e l’elisoccorso in partenza da Milano. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casale che hanno liberato la persona a bordo del mezzo per poi affidarla ai sanitari.