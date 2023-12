"Situazione drammatica. Si cambi rotta"

Caos trasporti sul pullman nel Lodigiano, la consigliera regionale del Pd Roberta Vallacchi è netta: "Urge un cambio di rotta". "Se la situazione del trasporto pubblico locale in Lombardia è già problematica, sui nostri territori è davvero drammatica: il drastico taglio delle corse, i ritardi quotidiani e la carenza di personale rendono impossibile la vita di moltissimi pendolari lodigiani - descrive la consigliera, riferendosi al ridimensionamento delle corse appena adottato da Starmobility –. Ogni giorno i giornali riportano le testimonianze disperate di utenti compresi studenti costretti a muoversi a piedi o ad aspettare al freddo bus che non arrivano e ormai la misura è colma, la Regione deve fare qualcosa e al più presto, non può continuare ad ignorare una situazione del genere".

"Da sempre esiste in Regione Lombardia un forte sbilanciamento nella distribuzione delle risorse – spiega Simone Negri, capodelegazione dem in commissione Trasporti –: il servizio ferroviario lombardo assorbe circa il 50% delle risorse, le stesse destinate a bus e metro che però trasportano più del quadruplo dei passeggeri, ogni giorno sono infatti circa 3 milioni gli utenti su gomma, contro i 700mila su rotaia". "È per questo che durante la discussione del bilancio regionale, tra meno di due settimane in aula consiliare, presenteremo ordini del giorno ed emendamenti volti ad aumentare il fondo destinato al trasporto pubblico locale che deve diventare una priorità - concludono Vallacchi e Negri – e deve diventare anche molto più attrattivo, se vogliamo mantenere gli impegni assunti a livello europeo e spostare su questo il 10% degli utenti di automobile". P.A.