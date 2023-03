Siriano arriva alla Ceva nascosto in un Tir

Un siriano è spuntato fuori, l’altra sera, da un Tir in arrivo al polo logistico della Ceva, lungo la Provinciale 234, in territorio di Somaglia. L’episodio è avvenuto attorno alle 18, quando è arrivato un carico dopo un lungo viaggio e insieme al mezzo pesante, entrato nell’area dell’hub logistico e iniziate le prime operazioni di scarico, ecco anche la sorpresa.

Un clandestino che si era nascosto partendo da chissà dove, verosimilmente per cercare di fuggire da una zona di guerra. Il responsabile della sicurezza interna alla Ceva ha subito avvisato i carabinieri, che sono arrivati sul posto della chiamata. Dopo un prima verifica e qualche domanda per cercare di capire qualcosa di più circa la sua identità, nazionalità e destinazione finale – che potrebbe anche non essere l’Italia – il giovane è stato trasferito in caserma per il rito del fotosegnalamento mentre, provenendo da un Paese devastato da conflitti, potrebbe avere titolo per beneficiare del diritto d’asilo. Non è ovviamente la prima volta che clandestini in fuga vengono intercettati nel Lodigiano: nel 2021 furono addirittura nove i cittadini eritrei, nascosti nel cassone di un Tir, a essere scoperti nell’area di servizio di Somaglia Ovest dell’A1.

M.B.