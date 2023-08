S’intromette in una lite e manda uomo in ospedale

Interviene in una rissa non per fare da paciere ma per picchiare. Tanto che ha mandato uno dei contendenti all’ospedale e alla fine ha rimediato una denuncia per lesioni aggravate. I fatti sono accaduti la scorsa domenica. Era ormai sera quando due uomini hanno iniziato a litigare nel cortile di casa. Le urla hanno attirato un giovane pregiudicato che è sceso per chiedere ragione di quel che stava succedendo. Sono le 20.30 e uno dei due litiganti, mentre l’altro se ne va, invita il nuovo arrivato a farsi gli affari suoi urtandone la suscettibilità. Questi si sente offeso e, anziché rincasare, decide di lavare l’onta, pestando a sangue l’estemporaneo rivale. Prima gli sferra un pugno in faccia che lo manda al tappeto e poi continua a colpirlo con calci e pugni quando è a terra. Non contento, prende una bottiglia di vetro e gli sferra un colpo in testa. Se ne va solo quando sente le sirene di una pattuglia di carabinieri.

I militari arrivano e trovano la vittima seduta su una panchina, sanguinante. Fanno intervenire un’ambulanza, il ferito viene portato al pronto soccorso per le cure del caso (oltre a un taglio in testa gli verrà riscontrata la frattura di uno zigomo) prima però racconta ai carabinieri quel che gli è capitato. rapido accertamento da parte dei militari che poi rintracciano l’aggressore e lo denunciano per lesioni personali aggravate.Pgr