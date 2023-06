Le lacrime di Simone Uggetti, assolto dopo 7 anni: “Fine delle sofferenze, ma questa non è buona giustizia”

Lodi – Lacrime per la fine di un incubo durato oltre 7 anni. Simone Uggetti, l’ex sindaco di Lodi per il quale scattarono le manette il 3 maggio 2016, ieri pomeriggio ha accolto con profonda emozione la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Milano.

Uggetti, alla guida del capoluogo dal 2013 al 2016, era finito in carcere per il reato di turbata libertà degli incanti poiché avrebbe favorito la società Sporting Lodi nell’assegnazione del bando per la gestione di due piscine scoperte. Uggetti si era sempre difeso, dichiarando di non aver agito per interesse personale bensì per il bene della comunità.

L’altalena giudiziaria cui Uggetti è stato sottoposto in questi anni aveva visto, in primo luogo, una condanna a dieci mesi di carcere in primo grado, sentenza poi ribaltata in secondo grado per l’insussistenza dei fatti contestati. Nel marzo 2022 altra doccia gelata dopo che la Cassazione aveva annullato l’assoluzione e richiesto la celebrazione di un nuovo procedimento in Appello. Ieri però è stata scritta la parola fine. La decisione nel merito non potrà essere impugnata dal procuratore generale Massimo Gaballo.

"Siamo felici e sollevati dell’esito, ma una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini – ha dichiarato a caldo Uggetti – L’assoluzione è arrivata dopo sette anni di sofferenza incredibile mia e delle altre persone che sono state coinvolte ingiustamente in questo processo. La verità processuale è emersa dopo quella fattuale, già evidenziata nei precedenti gradi di giudizio e tutte le persone coinvolte in questo procedimento hanno solo ed esclusivamente agito per interesse pubblico".

Con Uggetti sono stati assolti anche i due coimputati, l’avvocato Cristiano Marini e il vicesegretario del Comune di Lodi Giuseppe Demuro. "Bisogna andare a colpire in maniera accurata e selettiva malfattori, corruttori, concussori, quelli che commettono peculato e malversazione – ha detto ancora Uggetti – Non chi, magari facendo anche errori com’è umano, cerca di perseguire l’interesse pubblico. Si deve trovare un rapporto nuovo ed equilibrato tra giustizia e chi opera nell’Amministrazione pubblica".

Numerose le reazioni politiche. "Una figura pubblica distrutta – twitta Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva – Una vita devastata, danni che non sarà possibile riparare. Era davvero necessario tutto questo?".

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, coordinatore dei primi cittadini Pd, ironizza: "Uggetti definitivamente assolto dopo esser stato arrestato, incarcerato e condannato in primo grado. Giustizia è fatta. Una bella notizia, dopo un calvario giudiziario che dura dal 2016". E il presidente dell’Anci, Antonio Decaro: "Saluto con sincera gioia la notizia dell’assoluzione definitiva, nel secondo giudizio d’appello. Per noi Uggetti è il simbolo del trattamento ingiusto che troppo spesso subiscono gli amministratori quando un’inchiesta irrompe nella loro vita, macchia la loro immagine, spezza le loro carriere".

Lorenzo Guerini, già a sua volta sindaco proprio di Lodi: "La sentenza di oggi, pur non ripagando le sofferenze di questi anni, fissa definitivamente la verità".