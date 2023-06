Silvia Garavaglia alla guida di Coldiretti Donne Impresa Pavia per altri 5 anni Silvia Garavaglia è stata confermata all'unanimità come responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Pavia. 14 imprenditrici agricole entrano nel coordinamento per promuovere il Made in Italy, l'alimentazione sana e sostenibile.