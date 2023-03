"Siamo poliziotti cerchiamo ladri" Lei non ci casca

Ladri e truffatori scatenati. Due i blitz avvenuti mercoledì. Intorno alle 12, una donna ha scoperto due uomini nella rampa del garage di casa, in zona via Boccaccio a San Colombano. Erano vestiti di blu, alti circa un metro e 80 centimetri, con addosso le mascherine e si sono dichiarati poliziotti in borghese. Ma, quando la signora ha chiesto di farsi riconoscere, invece di mostrare i documenti, la risposta è stata: "Qualcuno ha visto due extra comunitari scappare di qui, uno l’abbiamo preso, l’altro lo stiamo cercando" e intanto parlavano alla radio con un complice che, probabilmente, faceva da palo nel parcheggio. Ma la donna non ci è cascata e gli sconosciuti, che parlavano bene l’italiano, si sono allontanati. Ladri hanno colpito anche in pochi minuti l’abitazione di un residente di Mairano di Casaletto fuggendo poi a bordo di un’auto di colore grigio metallizzato. "Chiedo a tutti voi di mantenere alta la guardia e segnalare persone sospette" dice la sindaca Nathalie Sitzia. P.A.