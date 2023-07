Si sveglia e urla Fallisce il furto in casa della 71enne

Si è messa a urlare più forte che ha potuto, facendo fuggire i ladri. Una donna di 71 anni, che abita a Spessa Po, in frazione Sostegno di Sotto, poco dopo le 4 di ieri ha chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Stradella. Stava dormendo, con la porta della camera da letto chiusa a chiave, come fa sempre per precauzione, quando s’è svegliata, sentendo toccare la maniglia. Le grida hanno messo in fuga i malviventi, rimasti a mani vuote, entrati nell’abitazione da una finestra lasciata aperta al piano terra, colti alla sprovvista dalla porta interna chiusa a chiave e dalle urla. La donna è stata trovata dai militari in uno stato di forte agitazione: sul posto sono stati chiamati anche i soccorsi sanitari dell’Areu, ma non è stato poi necessario il trasporto in ospedale.

S.Z.