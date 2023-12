Sfruttamento dei migranti. Sequestrati beni per 12 milioni

Ieri mattina la polizia di Stato ha eseguito a Piacenza e nelle provincie di Milano, Pavia, Cremona, Catania, Messina e Trapani – nonché in Svezia e in Bulgaria – un decreto di sequestro di beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo di 12 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore nel settore del trasporto su gomma di origine siciliana, ma da anni operante nel Piacentino. Quest’ultimo è ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro.

L’uomo, già condannato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione è irreperibile. L’inchiesta aveva consentito di scoprire un vero e proprio sistema finalizzato a favorire l’ingresso illegale e lo sfruttamento di cittadini stranieri di nazionalità brasiliana, moldava e turca. Gli stranieri, in cambio di consistenti somme di denaro, venivano dotati di documenti e certificati di abilitazione professionale falsi, per poi essere impiegati come autotrasportatori nelle aziende italiane ed estere dell’imprenditore. Questi stranieri, dietro un primo pagamento di 500 euro ricevevano la dichiarazione di invito necessaria per l’ingresso in Italia. Una volta qui erano accompagnati nella sede di Piacenza dove, dietro pagamento di altri 500 euro, venivano muniti di documenti falsi per poi essere assunti come autotrasportatori. Il costo di ogni pratica si assestava tra i 2.000 e i 2.500 euro, pagati a rate di 500 euro. "Con l’odierno provvedimento, il tribunale di Bologna – hanno fatto sapere dalla questura – ha disposto il sequestro di 14 società, di cui una con sede in Svezia e una in Bulgaria, 32 immobili, 110 automezzi, tra motrici e rimorchi e numerosi rapporti finanziari, per un valore di circa 12 milioni di euro".

Pier Giorgio Ruggeri