Serafini corre per il bis "Tanto da fare"

Severino Serafini, sindaco uscente di Massalengo, paese di 4.600 abitanti, il 14 e 15 maggio tenterà il bis con la lista civica, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, “Uniti per Massa”. Correranno con lui metà degli attuali componenti di lista e ci saranno volti nuovi, anche giovani. "Un mix tra esperienza e innovazione" ribadisce. Entrato in amministrazione nel 2004, tra maggioranza e minoranza, Serafini è un geometra e ha 38 anni. Nel 2018, dopo il commissariamento di un anno dell’amministrazione Domenico Papagni, ha ottenuto il 71% dei voti, sfidando l’ex vicesindaco Rosa Marazzina. "Ci riproponiamo per concludere ciò che abbiamo iniziato in un quinquennio di vicissitudini: tromba d’aria, alluvione, pandemia, crisi energetica ed economica - introduce –. Nulla di faraonico, abbiamo però sistemato l’esistente: rifatto l’impianto di illuminazione pubblica con led, implementando di 200 pali, per 800mila euro; bonificato l’area abbandonata ex Osal, con finanziamento regionale per 1,6 milioni di euro; stiamo concludendo il canale di evacuazione delle acque meteoriche, lavoro sospeso da 15 anni, per 700mila euro; attraverso il Pnrr abbiamo ottenuto 5 milioni di euro per la nuova materna; concluso l’annosa vicenda che impediva l’apertura della seconda sede farmaceutica a Motta Vigana; impugnate le fidejussioni bancarie delle imprese edili che avevano costruito a Chiesuolo e Motta Vigana". "Abbiamo anche demolito – ricorda – la vecchia torre dell’acquedotto, riqualificato la palestra e salvato almeno il self service del distributore di benzina vicino al cimitero. Se vinceremo chiuderemo altri progetti e lavoreremo per una ritrovata socialità annullata dal Covid". P.A.