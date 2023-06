Sequestro di droga da 1 milione di euro a Guardamiglio, 4 nigeriani e 2 spagnoli arrestati

Un ingente sequestro di droga, avvenuto a Guardamiglio a fine febbraio, ha contribuito a sgominare un importante traffico di stupefacenti del Nord Italia. Il valore della droga complessivamente sequestrata in questa indagine ammonta ad oltre un milione di euro. Sostanza che, se venduta, avrebbe fruttato più di 3 milioni e mezzo di euro. La parte degli accertamenti che ha riguardato la Bassa Lodigiana risale al 26 febbraio quando, in autostrada, a Guardamiglio, la polizia sequestrò, a una coppia di spagnoli, proveniente da Courmayeur, oltre 15 chili di eroina e cocaina (suddivisi in 1.287 ovuli) nascosti in una ruota di scorta. Gli accertamenti degli inquirenti hanno chiarito fosse destinata alla provincia di Reggio Emilia, ma anche ai trafficanti di Padova e Treviso. Per la polizia ne è prova il fatto che, delle sigle impresse sugli ovuli, alcune sarebbero risultate identiche alle sigle presenti su alcuni degli ovuli in precedenza sequestrati dalla stessa squadra mobile di Padova. La coppia di spagnoli viaggiava spesso nel nord Italia e alloggiava in albergo. Tra il 2022 e il 2023 aveva alloggiato molteplici volte anche in hotel di Padova.

La struttura, per la polizia, veniva scelta affinché potesse consentire, al veicolo condotto dai corrieri, di raggiungere, in breve, il luogo di volta in volta prescelto per la custodia della droga. Dopo una serie di blitz, tra cui quello di Guardamiglio, ieri sono scattate misure cautelari nei confronti di 4 nigeriani (un 35enne di Padova , un 31enne di Treviso, un 32enne di Polesella, provincia di Rovigo, finiti in carcere e una 24enne di Casale sul Sile (divieto di dimora in Veneto), e dei 2 spagnoli di Saragozza Carretera, 49enne lui (carcere) e 54enne lei (divieto di dimora in Veneto). Paola Arensi