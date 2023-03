Senza i requisiti di residenza In 114 riescono a frodare l’Inps

di Pier Giorgio Ruggeri

Truffa allo Stato per 430mila euro e altri 570mila pronti per essere erogati, ma fermati in tempo. Questo il risultato dei controlli effettuati nell’arco degli ultimi sei mesi dalla Gdf di Crema su stranieri che percepiscono il reddito di cittadinanza. Tra loro, 114 non ne avevano diritto ma avevano ottenuto il sussidio per un totale di 430mila euro che adesso l’Inps sta cercando di recuperare.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno preso in esame i dati autocertificati da questi stranieri, necessari per richiedere il contributo all’ente previdenziale, scoprendo che appunto in 114 erano sprovvisti del requisito della residenza sul territorio italiano da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come previsto dalla legge.

La frode era possibile in quanto per ottenere l’erogazione dell’assegno è necessaria la presentazione dell’Isee, che viene calcolato in base a un certo numero di informazioni bancarie e fiscali, ma anche sulla base di un’autocertificazione che riguarda la residenza e la permanenza in Italia della persona che richiede il reddito. E proprio queste dichiarazioni sono state passate al setaccio, scoprendo che i requisiti erano falsificati. L’Inps, in base a quanto scoperto dalla GdF, ha avviato le pratiche per riavere quanto erogato e la Guardia di finanza ha denunciato tutti per truffa.

"L’attività – dice il capitano Vincenzo Ottaviani di Crema – testimonia il costante impegno della Gdf, in stretta sinergia con l’Inps e la Procura, nel contrasto alle frodi in danno del bilancio pubblico, con l’obiettivo di assicurare che i benefìci concessi dallo Stato siano destinati a favore di coloro che ne abbiano effettivo diritto e concreto bisogno".