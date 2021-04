di Laura De Benedetti "Dopo i primi casi sospettavamo che alla materna Spezzaferri si fosse originato un focolaio, anche se non possiamo dire se il contagio sia nato a scuola, in famiglia, sul pullmino o altro. Abbiamo avvisato Ats che ha avviato il monitoraggio ma lunedì abbiamo dovuto chiudere. Poi, tramite due fratellini ma anche una docente, ha coinvolto anche cinque classi della elementare Pascoli"....

"Dopo i primi casi sospettavamo che alla materna Spezzaferri si fosse originato un focolaio, anche se non possiamo dire se il contagio sia nato a scuola, in famiglia, sul pullmino o altro. Abbiamo avvisato Ats che ha avviato il monitoraggio ma lunedì abbiamo dovuto chiudere. Poi, tramite due fratellini ma anche una docente, ha coinvolto anche cinque classi della elementare Pascoli".

Lo ha spiegato Carmela Riganò, direttrice del circolo Lodi I, il comprensivo di cui fanno parte entrambi gli istituti. In totale sono in quarantena 140 bambini, di cui 6 positivi alla scuola dell’infanzia su 52 in quarantena, con l’istituto che è stato proprio chiuso, e 3 alla primaria (62 coi compagni di classe) con una docente (26 gli alunni di contatto) su 88 studenti di 5 classi. "I 9 bambini risultati positivi al Covid, così come la docente, a parte un po’ di febbre, stanno abbastanza bene - afferma la preside -. La scuola dell’infanza aveva riaperto l’8 aprile, dopo un mese di lockdown e la Pasqua: abbiamo chiuso dapprima una sezione il 20 aprile, una seconda il 21, la terza ed ultima, con l’intera scuola, il 26. Finora era stata chiusa una sola sezione a novembre. L’impressione, a dispetto della zona gialla, è che ora il virus stia galloppando: è una prova che c’è incertezza su tutto. Noi abbiamo sempre applicato protocolli rigidi: genitori non ammessi, giubotti nei sacchi, misurazione della temperatura e gel per i bambini all’ingresso, subito suddivisi in “bolle” diverse. E’ stata assunta una persona in più per l’igienizzazione di maniglie, giochi, servizi igienici, usati a turno.

Quando abbiamo chiamato, i genitori sono accorsi e hanno subito ritirato anche fratelli e sorelle più grandi dalla Pascoli ma due sono poi risultati contagiati, facendo scattare la quarantena. La docente positiva aveva già effettuato il vaccino. Io e una assistente abbiamo passato il week end al lavoro per ricostruire, ad esempio, se i bimbi contagiati fossero arrivati col bus o in auto e con chi, per segnalare tutti i contatti avuti".