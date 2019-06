Lodi, 2 giugno 2019 - La rinascita dopo l'incendio. Nuova pagina per la scuola media Don Milani dove ieri mattina sono state inaugurate le aule polifunzionali, rimesse a nuovo dopo il rogo del 28 ottobre 2015 divampato dalle cucine della mensa. I lavori sono stati realizzati con un contributo di 20mila euro più Iva del Banco Bpm. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Sara Casanova, Fabrizio Marchetti, responsabile direzione territoriale Lodi, Pavia, Liguria di Banco Bpm, Giuseppina Molinari, assessore all’Istruzione, Claudia Rizzi, assessore ai Lavori pubblici e Stefania Menin, dirigente dell’istituto comprensivo Lodi terzo.

I nuovi spazi saranno destinati a molteplici attività in particolar modo a quelle legate al progetto educativo di didattica potenziata rivolta agli alunni con ridotte capacità psico-fisiche. "I bagni sono stati rifatti e adeguati alle esigenze dei disabili – ha spiegato Menin –. Oltre al pavimento della palestrina sono stati rifatti anche gli infissi. È stato sistemato un angolo con la cablatura per i pc e le stampanti. Mancano ancora un termosifone e l’acqua calda nella zona cambio pannolino dei bambini". "Portare a termine la riqualificazione della Don Milani è un traguardo importante per la nostra Amministrazione", ha sottolineato il sindaco Sara Casanova che ha poi annunciato: "Abbiamo già stanziato i fondi per il nuovo ascensore per i disabili dell’istituto". Decisivo il contributo del Banco Bpm previsto dal progetto Scuole. "La realizzazione di questo progetto – ha commentato Fabrizio Marchetti, responsabile della Direzione Territoriale Lodi Pavia Liguria (Bpl) di Banco BPM – rappresenta un esempio concreto della nostra vocazione territoriale. Siamo molto orgogliosi di aver contribuito". Per la riapertura dello spazio mensa al piano terra bisognerà aspettare ancora.

L’assicurazione ad aprile ha liquidato al Broletto circa 190mila euro. Il rogo aveva invaso i locali delle cucine, dove ci furono anche distacchi d’intonaco e guasti agli impianti. Intanto a distanza di tre anni e mezzo le cucine alla Don Milani sono ancora inagibili. Dopo i primi ripristini, il compito della messa in sicurezza (investimento di circa 400mila euro ammortizzabile in cinque anni), spetterebbe alla società Serenissima, ma il contenzioso in corso sull’appalto mense ha complicato il quadro. La gara del Broletto per la ristorazione scolastica (18 milioni di euro) era stata aggiudicata nell’estate scorsa, ma subito contestata. A giorni dovrebbe arrivare il giudizio del Tar.