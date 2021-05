Lodi, 17 maggio 2021 - Le macchine da cucire, i tessuti sono già pronti nella sala Di Vittorio della Camera del Lavoro di via Lodi Vecchio per accogliere, da martedì 17 maggio, alle 17.30 il primo corso, gratuito, del neonato progetto di 'scuola popolare' che vede coinvolti, oltre alla Camera, più soggetti, come il Laboratorio degli Archetipi, lo Sprar e il Centro antiviolenza con i diversi gruppi di auto-aiuto. Ma il corso, per imparare a cucire borse o monili, pensato in prima istanza per donne con problemi di fragilità, sta già raccogliendo interesse anche al di fuori della cerchia più ristretta di chi ha subito violenza o è in fuga dalla povertà.

Anche per questo le adesioni al laboratorio gestito da Sabrina Inzaghi resteranno aperte per i tre mesi della durata. "C'è molto bisogno di socialità - sottolinea Eliana Schiadà, segretaria generale della Camera del Lavoro, che racconta il progetto nel video -: il percorso è aperto e inclusivo. La scuola popolare vuole offrire un progetto culturale; stiamo anche pensando ad un centro estivo con l'associazione Pierre. Questa è una prima tappa di un percorso in divenire. Non è detto che dal corso non nasca qualcosa di imprenditoriale o artistico. Sarà anche occasione per integrare la nostra raccolta di storie di donne che volevamo portare in piazza l'8 marzo, con tante sedie vuote a simboleggiare le tante donne che hanno perso il lavoro per la pandemia. A causa del lockdown l'evento non ha potuto avere luogo ma vorremmo realizzarlo prima dell'estate".

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindacalista Cgil Guido Scarpino, la psicologa del centro antivioloenza Laura Belloni, Giacomo Camuri per il Laboratorio degli Archetipi, Tatiana Negri per i rifugiati.