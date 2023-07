Scuola a soqquadro Ma non rubano nulla

Ladri in azione alla scuola media. L’altra notte si sono introdotti nel plesso di via Bovis, mettendo tutto a soqquadro senza però portare via nulla di rilevante. "Da alcuni giorni purtroppo – racconta il sindaco Piergiacomo Bonaventi – abbiamo problemi con la pubblica illuminazione e una delle strade dove non funzionano i punti luce è proprio la via Bovis. Questa zona d’ombra ha favorito l’azione dei ladri, che sono entrati nella scuola usando una scala d’emergenza e poi aprendo con facilità un infisso, senza nemmeno danneggiarlo. Una volta all’interno dell’edificio i malviventi sono andati un po’ dappertutto, mettendo a soqquadro locali e aule senza però rubare praticamente nulla".

Fortunatamente non sono stati commessi atti vandalici, visto che i ladri si sono accontentati di creare solo un po’ di disordine. Ad accorgersi del blitz è stato il personale della scuola. Giovanni Roglio, dirigente dell’istituto comprensivo visconteo cui fa capo la media di via Bovis, ha sporto denuncia in caserma dai carabinieri del borgo.

P.G.R.