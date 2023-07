Scontro tra auto e moto a Montanaso Lombardo: ferito motociclista di 55 anni. Traffico in tilt

Montanaso Lombardo (Lodi), 6 luglio 2023 – Scontro tra auto e moto, ferito un centauro di 55 anni. L’incidente è stato segnalato alle 18.30 lungo la strada provinciale 16 di Montanaso Lombardo. Sono rimasti coinvolti una moto e una vettura. Due le persone coinvolte nell’incidente. Ad avere la peggio è stato il motociclista di 55 anni, che ha riportato diversi traumi. E’ stato quindi trasferito, con l’eliambulanza, all’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia per le cure del caso. Gli è stato assegnato un codice di media gravità.

I soccorsi si sono attivati in modo massiccio e la gestione dei rilievi, per stabilire le eventuali responsabilità, è stata affidata alla polizia stradale. Sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, presenti con un’autopompa serbatoio e una autogru, i carabinieri in supporto, per la viabilità, l’elisoccorso in partenza da Milano, un’ambulanza della Croce rossa e due automediche. Per consentire l’intervento, è stato necessario bloccare temporaneamente la circolazione, con le conseguenti ripercussioni sul traffico.