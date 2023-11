Sciura N’tunietta. Una piazza per la levatrice

L’amata levatrice di Zorlesco vivrà per sempre nel gioco dei bambini della popolosa frazione di Casalpusterlengo. Ieri, infatti, l’amministrazione comunale di Elia Delmiglio, alla presenza dell’assessore alle frazioni Lina Resegotti e della giunta, con moderatore Francesco Dionigi, ha inaugurato la nuova piazza e l’annesso parco. E proprio l’area gioco è stata dedicato all’amata levatrice. La comunità di Zorlesco ha così ricordato la signora Antonia Folletti, scomparsa il 17 ottobre 2015, a 98 anni, zorleschina, per tutti la "Sciura N’tunietta" storica ostetrica( "Levatrice") della frazione casalese. Il sindaco lo ha ribadito:"Folletti era particolarmente amata e ricordata da tutti in modo benevolo, perché ha fatto nascere in casa centinaia di zorleschini ed ha assistito nei parti e nelle prima fasi di vita e svezzamento dei neonati di almeno tre diverse generazioni. Un impegno costante e quotidiano poiché, dopo averli fatti nascere in casa, la signora li seguiva giornalmente, fino alla fase di svezzamento". Una attività che in modo volontario Folletti ha svolto anche dopo la fase occupazionale. Tanto che nel 2011 l’amministrazione comunale le aveva dedicato il Pusterla. Questa è la prima volta che una figura femminile locale viene ricordata in modo perenne dall’amministrazione comunale. In piazza invece c’è stata la demolizione della tribuna esistente, con la realizzazione, al suo posto, di una serie di sedute sovrastate da un pergolato metallico. Si aggiungono la costruzione di una nuova area giochi nel prato dietro al manufatto e l’ampliamento della videosorveglianza, per 140mila euro. Paola Arensi