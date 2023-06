Scippo in pieno giorno a Stradella: 70enne derubata da due malviventi

L’hanno avvicinata in due, cogliendola alla sprovvista, strappandole dal polso due braccialetti e dal collo la catenina d’oro. Un duplice furto con strappo messo a segno in pieno giorno, verso le 14 di mercoledì, in via Brodolini a Stradella, dove sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione. La vittima, 70enne residente nella zona, stava rientrando a casa e aveva parcheggiato l’automobile in strada quando è stata scippata dai due malviventi, poi fuggiti salendo su un’auto guidata da un terzo complice, riuscendo così a far perdere la proprie tracce.