Scioperi sospesi alla Icr Bonus e aumenti sul piatto

di Paola Arensi

Proteste alla Icr, "c’è un’apertura da parte dell’azienda". Lo hanno comunicato le Rsu dopo l’incontro tra le parti avvenuto venerdì. "Il tavolo negoziale è ripreso dopo il congelamento delle manifestazioni di protesta da parte dei lavoratori" fa sapere il sindacalista Fabrizio Rigoldi di Ugl chimici. Scioperi e sospensione degli straordinari avevano avuto una buona adesione ma i dipendenti, dopo aver incontrato l’azienda, che ribadiva di non voler aprire nessuna trattativa se fossero continuati, si erano fermati. La decisione era stata presa nelle assemblee del 26 maggio, decisi a riprendere la protesta se Icr non avesse concesso un incontro sindacale.

"Gli argomenti trattati sono stati relativi al premio di partecipazione (pdp), risultati a consuntivo dell’anno 2022 con erogazione ad agosto 2023, e definizione degli obiettivi per il 2023 ed eventuale erogazione nel 2024, oltre alle maggiorazioni per il lavoro notturno e il lavoro straordinario al sabato – dettaglia Rigoldi –. Il pdp che sarà elargito ad agosto, come quota economica aggiuntiva al premio individuale sulla presenza (premio welfare in base ai giorni di assenza), dei 1.690 euro totali teoricamente erogabili per l’anno 2022, sarà pari a 541 euro".

In riferimento alla maggiorazione per il turno notturno,"l’azienda ha ribadito la disponibilità ad aumentare la percentuale del contratto nazionale dal 34% al 40% (incremento media turni dal 14% al 16%), e l’indisponibilità a incrementare la percentuale inerente al lavoro straordinario al sabato, con un apertura ad aumentare sino a 30 euro lordi il gettone strutturato per 8 ore di lavoro al sabato e di 25 euro lordi per 6 ore, senza apporre termini per un eventuale accordo strutturale e complessivo, sia per il lavoro notturno che di sabato. La società ha espresso la disponibilità a erogare a tutti i lavoratori i 200 euro di buoni benzina, per l’anno 2023".

Dopo il prossimo incontro sindacale, programmato il 4 luglio, si svolgeranno le assemblee dei lavoratori. "Vogliamo richiedere il mandato per andare a finalizzare o meno la trattativa sulla maggiorazione del turno notturno e gettone del lavoro al sabato o, diversamente, quali e ulteriori iniziative sindacali intraprendere" conclude Rigoldi.