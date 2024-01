Schianto tra due vetture. E un’auto fuori strada

Schianto tra due auto e una vettura fuori strada. Sono due gli incidenti stradali che ieri hanno tenuto impegnati i soccorritori. Alle 7.30 due auto si sono scontrate in viale Europa a Lodi Vecchio. Ferito un 53enne, soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Bianca. È stato visitato al Pronto soccorso del Maggiore mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e i carabinieri eseguito i rilievi. Vettura fuori strada invece a Mulazzano, alle 16.30, lungo la Provinciale 138. Traumi lievi per una 66enne e un 77enne. Sono arrivati i pompieri, i carabinieri, l’automedica di Lodi e un’ambulanza della Croce Bianca. Poi una visita all’ospedale di Melegnano. Responsabilità e dinamiche dei due incidenti restano al vaglio delle forze dell’ordine.