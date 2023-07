Schianto sulla via Emilia In due all’ospedale

Scontro tra utilitaria e camion, ieri poco dopo le 10, sulla via Emilia, tra Guardamiglio e San Rocco al Porto: la vettura finisce fuori strada e i passeggeri rimangono incastrati nelle lamiere. Ad avere la peggio sono stati il 34enne alla guida della vettura, più grave, e la 28enne che viaggiava con lui come passeggera. Hanno accusato diversi traumi e sono stati liberati dalla morsa delle lamiere dai vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, intervenuti con due autopompe serbatoio e una autogru. Il 118 ha mandato sul posto l’automedica di Piacenza, un’ambulanza della Croce rossa di Codogno, l’automedica di Casalpusterlengo, l’automedica di Pavia e l’elisoccorso da Milano. A seguire i feriti sono stati affidati al soccorso sanitario, e accompagnati, in codice giallo, negli ospedali di Cremona e di Pavia. Pesanti anche le ripercussioni sulla circolazione stradale: la via Emilia è stata chiusa e si sono formati incolonnamenti, smaltiti solo in tarda mattinata. P.A.