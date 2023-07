Schianto all'ingresso di Mulazzano: Porsche Carrera si schianta contro la segnaletica, donna di 50 anni ferita

Esce di strada con l’auto e abbatte la segnaletica, paura per una donna di 50 anni. Lo schianto è avvenuto alle 23.30 di martedì sera all’ingresso di Mulazzano, lungo via Pandina quando, per cause sconosciute, la Porsche Carrera della donna coinvolta nell’incidente è uscito dalla carreggiata. Il mezzo si è schiantato contro la segnaletica verticale, abbattendola ed è finito nell’erba a lato della strada.

La centrale unica del 118 ha inviato in posto un’ambulanza della Croce bianca di Melegnano e l’automedica di Lodi. La conducente, che per fortuna non correva pericolo di vita, ha accusato traumi importanti ed è stata accompagnata, per le cure del caso, all’ospedale Humanitas di Rozzano. Nel frattempo i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi hanno messo in sicurezza la vettura e carabinieri e polizia stradale hanno gestito rilievi e viabilità. Essendo tarda sera, comunque, non ci sono stati particolari disagi viabilistici.

P.A.