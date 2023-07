Scatta la prevenzione Numero dedicato all’Sos e massiccia informazione

di Manuela Marziani

Un numero dedicato per richieste di aiuto e di consigli da parte delle potenziali vittime, ma anche una massiccia campagna informativa con la partecipazione degli agenti della Polizia locale. Il Comune di Pavia e la Prefettura lanciano un progetto per prevenire le truffe agli anziani, che stanno purtroppo aumentando a discapito delle vittime deboli e sole.

Questo in sintesi il progetto proposto dall’Amministrazione civica e approvato a Palazzo Malaspina dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesca De Carlini cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, il capo di Gabinetto della Provincia Giuseppe Bufalino e l’assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia locale Pietro Trivi.

L’iniziativa permetterà l’accesso al Fondo unico giustizia per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, cui seguirà successivamente la sigla di uno specifico protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune. A margine dell’incontro De Carlini ha sottolineato la valenza sociale dell’iniziativa, che tutela le fasce più fragili e più esposte ai rischi di reati predatori. "Proteggere le persone anziane è un dovere e una priorità al tempo stesso – ha detto Francesca De Carlini – E tra queste coloro che vivono da sole, che sono tra le maggiori vittime di truffe e raggiri, poiché maggiormente vulnerabili. È prioritario cercare di combatterne l’isolamento sociale con l’informazione, assicurando la circolarità delle notizie sulle modalità e le tecniche di raggiro più frequenti e su come riconoscerle in anticipo per evitarle". Circa un mese fa a un’anziana sono stati sottratti 7mila euro spaventandola con la truffa del finto incidente stradale occorso a una nipote disperata.

Spesso gli impostori giocano sull’emotività degli anziani e fanno leva sui loro sentimenti per i nipoti, che sono sempre disposti ad aiutare. Ma in alcuni casi c’è chi si rende conto di essere vittima di un tranello e riesce a smascherare i truffatori. "È importante agire in sinergia con le forze di polizia – ha sottolineato il prefetto – Decisivo anche in questo caso si rivela il ruolo delle forze dell’ordine alle quali rivolgersi sempre, con fiducia e tempestività, per segnalazioni e denunce".