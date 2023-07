Scarpe eleganti abbandonate Cercasi Cenerentola pavese

Non solo chiavi, portafogli e documenti, nelle sere della movida pavese succede anche che qualcuno si dimentichi in giro un paio di scarpe. Così, se ai tempi di Cenerentola il povero principe ha dovuto faticare per trovare la donna della sua vita che aveva perduto la scarpetta, oggi si può lanciare un appello sui social. Una famiglia che, aprendo le finestre ieri mattina ha trovato sul davanzale un paio di scarpe eleganti abbandonate, ha scritto un post sulla pagina Facebook “Sei di Pavia se“ per ritrovare Cenerentola: "Cerchiamo la proprietaria – hanno scritto –. Restituiamo solo a chi ci sa indicare colore e numero". Il principe azzurro, invece, non c’è: di lui nessuna notizia. Non si è fatto avanti per trovare la sua bella e al momento neppure la Cenerentola pavese ha ancora letto il post presentandosi a ritirare le scarpe. Si continua a cercare. M.M.