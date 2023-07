Sbanda contro un palo Grave giovane centauro

È in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il sedicenne che giovedì poco prima delle 20 è caduto con la moto da cross mentre stava rientrando a casa. Il giovane stava percorrendo via Ragazzi del ’99 quando, per cause imprecisate, ha perso il controllo della moto, sbandando e andando a finire contro un palo della luce per poi venire sbalzato dalla sella in un campo. L’incidente ha avuto testimoni che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde. Il medico che ha visitato il giovanissimo motociclista, trovato sveglio e vigile, ha visto immediatamente che il ragazzo accusava la frattura di una gamba e un forte trauma cranico. Ha chiamato in ausilio un’eliambulanza che si è alzata da Como e ha prelevato il sedicenne per trasportarlo in ospedale a Bergamo, dove è stato accolto dai medici che, dopo averlo visitato, lo hanno ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata, destinadolo appunto al reparto di Rianimazione.

P.G.R.