Le dolci volontarie di Santo Stefano Lodigiano: 210 cannoli siciliani per aiutare l’oratorio

Santo Stefano Lodigiano (Lodi) – La Sicilia è approdata all’oratorio di Santo Stefano Lodigiano per mettere insieme buona cucina e solidarietà. La chef Rossana Sindoni, cake designer, che ha appreso l'arte del cannolo fatto a mano nella sua Sicilia, attraverso le tradizioni di famiglia, si è data da fare, insieme ad altre cuoche, per un’iniziativa originale, subito sposata dai residenti.

L’obiettivo era raccogliere fondi a sostegno delle iniziative che saranno organizzate in autunno, sia in oratorio che in paese. E oltre a sfornare prelibatezze, le donne coinvolte hanno anche dato ricette e informazioni curiose a chi voleva a propria volta sperimentare la preparazione di dolci.

In tutto si sono date da fare 7 volontarie (Rossana, Benedetta, Giuliana, Elettra, Marialuisa, Anna e Paola), che si sono alternate per la distribuzione della specialità siciliana. Tutte erano rigorosamente dotate di fascia per capelli e di un grembiulino con scritte che richiamavano la Sicilia. Sono stati preparati ben 210 cannoli, riempiti e confezionati sul momento. I buongustai del paese si sono dati quindi da fare con le prenotazioni e i dolci hanno segnato il tutto esaurito, con grande soddisfazione delle abili benefattrici.