Auto esce di strada, si ribalta e finisce in un fossato: ferito il conducente

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 27 aprile 2023 – Auto esce di strada e finisce in un fossato con acqua, conducente ferito.

La macchina dei soccorsi si è arrivata sulla strada provinciale 123, nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura. L'auto si è ribaltata in un fossato laterale alla tratta, dove c'erano circa 50 centimetri di acqua. Si tratta di una scarpata adiacente la sede stradale e dove la quattro ruote si è fermata, rimanendo appoggiata su un fianco.

Il soccorso sanitario ha preso in cura la persona al volante, poi accompagnata in ospedale, mentre le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi di rito. Invece i vigili del fuoco hanno pensato al

recupero della vettura e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Per via dell'incidente c'è stato intenso traffico sulla provinciale. Per consentire i soccorsi è stato infatti necessario bloccare il passaggio agli altri veicoli in transito.