Sant'Angelo, 4 luglio 2019- Si è spento lo storico ex vicesindaco di Sant’Angelo Giuseppe “Peppino” Pisati. L’uomo politico, stroncato da una lunga malattia, lascia la moglie, due figli, una nipotina e tantissimo affetto dei propri concittadini. In politica dal 1980 al 2012, Pisati ha assunto il ruolo di vicesindaco di Domenico Crespi per tre mandati.

Era noto anche perché, per la sua attività di fisioterapista, ha curato moltissimi sportivi e lodigiani in genere. Sorriso e battute sempre pronti, Pisati amava profondamente la sua città. Lo si vedeva da sempre prodigarsi personalmente per risolvere qualsiasi genere di problema riguardasse la comunità. In queste ore sui social sono stati scritti tantissimi messaggi di sincero cordoglio.