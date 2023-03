Sangue in zona stazione Lite tra giovani studenti: sedicenne accoltellato

di Mario Borra

Urla, sangue, la fuga dell’aggressore e l’arrivo del 118 a sirene spiegate: tutto è avvenuto in pochissimi minuti, ieri mattina, attorno alle 9, nella zona del Bpl Center in via Polenghi Lombardo a Lodi. Un ragazzino che accoltella un altro ragazzino, i quali con buona probabilità si conoscevano, e la vittima, un sedicenne straniero che si trascina sanguinante a chiedere aiuto fino in via Dante.

Una scena drammatica avvenuta sotto gli occhi di diverse persone e che ha messo ancora una volta in luce il deficit di sicurezza nella zona della stazione ferrovia del capoluogo lodigiano, già teatro in passato di episodi di aggressione e violenza. Resta il fatto che la Questura di Lodi, che è subito arrivata sul posto per cercare di capire i contorni della vicenda, si è subita messa sulle tracce dell’accoltellatore il quale, secondo quanto trapela, sarebbe già stato individuato e fermato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due ragazzini si sono affrontati in via Polenghi Lombardo, ma non è escluso che l’accoltellamento sia avvenuto al culmine di un litigio iniziato prima, magari all’interno di uno dei bus che fanno tappa abitualmente in zona e che garantiscono il servizio di trasporto a studenti e lavoratori. Il sedicenne è stato raggiunto sicuramente da diversi fendenti sferrati probabilmente con un coltello o con un’altra arma da taglio. E l’aggressore si è precipitosamente dato alla fuga.

Ignoto, al momento, il movente dell’atto violento: la circostanza sarà sicuramente al vaglio degli inquirenti. La vittima, sanguinante, si è trascinata per alcune centinaia di metri chiedendo aiuto in un ufficio della zona: subito sono stati allertati i soccorsi del 118 e sul posto si sono precipitati un’ambulanza e l’automedica. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Gli uomini della Questura sono appunto sulle tracce del colpevole sulla base di diverse risultanze investigative e la comunicazione del fermo sarà fornita nelle prossime ore.