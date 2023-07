Sangue in via Borsellino Trovato sgozzato in casa Condannato il coinquilino

Delitto del 45enne Adrian Mihaes a Caselle Lurani, coinquilino condannato dal giudice per l’udienza preliminare di Lodi, a vent’anni di reclusione, per omicidio volontario. Si tratta del 26enne Ebrahim Hydara, originario del Gambia, accusato di aver sgozzato, con un taglierino, a fine luglio 2022, alle 2 di notte, Mihaes, romeno che divideva con lui una camera in un appartamento di proprietà di un italiano al civico 4 di via Borsellino. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dopo che la vicina aveva sentito le urla e dato l’allarme, il condannato sarebbe fuggito da un balcone, per poi ripulirsi e tornare, solo il giorno successivo, nell’abitazione, accompagnato da un’amica italiana, chiedendo ai carabinieri di poter recuperare il proprio telefono cellulare.

Era stato subito fermato, per omicidio volontario e trattenuto in carcere per il pericolo di fuga e la possibile reiterazione del reato. Invece il movente non è mai stato ricostruito, anche perché, tra le parti, non risultavano litigi pregressi. Il pubblico ministero Aurora Stasi ha chiesto 17 anni di reclusione e ora è arrivata la condanna del giovane a 20 anni di reclusione.

Ebrahim è stato difeso dall’avvocato di fiducia Enrico Cortesi dello studio Boc di Bergamo, affiancato dalla collega Elisa Albini e ha sempre dichiarato la propria innocenza. La difesa spiegava: "Intorno alle 11 di sera D.B. (il padrone di casa, ndr) sarebbe entrato nella sua stanza per ricordagli che l’indomani avrebbe dovuto lasciare l’abitazione, quindi Ebrahim sarebbe sceso in macchina per prendere le casse bluethoot per ricaricarle, lasciando il cellulare in camera. Avrebbe lasciato il portone e il cancellino aperti, ma di ritorno avrebbe trovato chiuso e nessuno gli avrebbe riaperto. Non sapendo cosa fare e dopo aver camminato per circa un chilometro, il ragazzo avrebbe trascorso la notte su una panchina. Il giorno dopo sarebbe tonato per riprendersi le sue cose, scoprendo l’accaduto e che i carabinieri lo stavano cercando". La difesa aveva presentato richiesta per il riesame. "Contestiamo sia il pericolo di fuga sia il pericolo di reiterazione del reato – avevano ribadito i difensori –. Avevamo conosciuto Ebrahim in passato, è un ragazzo di indole assolutamente pacifica. La salma della vittima, nel frattempo, aveva ricevuto un rito funebre in Italia ed era stata rimpatriata in Romania per le esequie.

Red. Cro.