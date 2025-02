San Rocco al Porto: sfondano il guard-rail con il pick-up e volano per metri in un campo

San Rocco al Porto, 11 febbraio 2025 – Due uomini a bordo di un pick-up, un 36enne e un ultraottantenne, sono finiti in un campo sottostante il tratto arginale della via Emilia dopo aver sfondato il guard-rail di legno.

Il rocambolesco incidente è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 11 febbraio, attorno alle 16.15 nel territorio comunale di San Rocco al Porto, all'altezza dello svincolo per via Alberelle. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del comando di Piacenza.

I due occupanti, comunque, si possono dire miracolati: il fuoristrada, infatti, dopo aver divelto la palizzata, è precipitato nei terreni sottostanti da un'altezza di diversi metri, proseguendo la propria corsa nel campo, ma fermandosi fortunatamente in posizione dritta senza ribaltarsi.

Se il mezzo si fosse cappottato, le sorti dei due sarebbe stata ben diversa rispetto alle condizioni in cui il personale delle ambulanze li ha trovati: i due se la sono cavata con tanto spavento, qualche escoriazione e un po’ di botte. Sono stati trasportati in ospedale a Piacenza per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.