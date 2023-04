L’inferno delle donne in Iran in un incontro a San Rocco al Porto

San Rocco al Porto (Lodi), 23 aprile 2023 – La manager iraniana Shirin Abbasiasbagh, in Italia da 20 anni, impegnata in una multinazionale con sede a Casalpusterlengo, racconta la “schiavitù” delle donne nel proprio Paese. L’incontro, molto affollato, è stato proposto al polo scolastico di San Rocco al Porto, per iniziativa dei Circoli del Partito Democratico del Basso Lodigiano.

La manager iraniana vive in Italia da 20 anni (è arrivata a 23 anni, ma in Iran si era laureata, combattendo le restrizioni e lavorava), mentre la sua famiglia è rimasta in Iran. E oggi c’è il dolore di non poter tornare a casa, pena l’arresto. “Sono stata costretta a mentire ai parenti, per non allarmarli, spiegando di avere impegni di lavoro pressanti, ma consapevole che se tornassi là, rischierei molto” ha spiegato la donna. Dal suo racconto sono emersi particolari inquietanti di una quotidianità molto lontana dai Paesi occidentali. “Ci sono bambine ricoverate in ospedale, a rischio soffocamento, per aver subito attacchi chimici e tutto perché non si vogliono mandare a scuola. E ci sono telecamere ovunque che indicano alle guardie appena una donna si toglie il velo. Misura presa per correre ad arrestarla. L’inferno, insomma” ha testimoniato.

Il suo Paese, purtroppo, sta sprofondando in una realtà cui il Lodigiano dice no. La serata è quindi servita per presentare una mozione, da proporre ai consigli comunali lodigiani, affinché si sostenga concretamente il grido di libertà del popolo iraniano. L’ordine del giorno si chiama “Donna, vita, libertà” (ricollegato al 25 aprile, parlando della difesa della Democrazia e citando Sandro Pertini) e cita il 13 settembre, quando la donna curda iraniana Mahsa Amini è stata arrestata a Tehran dalla polizia morale, costituita “per la promozione della virtù e la prevenzione del rischio”. Una realtà che, regolarmente, sottopone donne e ragazze ad arresti arbitrari, torture etc. anche soltanto per non aver rispettato l’obbligo di portare il velo. La donna era stata picchiata, è finita in coma ed è morta poco dopo. E ora in Iran ci sono manifestazioni che invocano “Donna, vita, libertà”, quindi il Pd vuole impegnare i sindaci. “Chiediamo di fare pressione sul Governo iraniano, affinché cessi immediatamente la repressione sanguinosa delle mobilitazioni, di convocare l’ambasciatore italiano, per esprimere il dissenso a quanto sta accadendo, di chiedere a Regione Lombardia di farsi promotore di un messaggio di pace, di condividere la mozione con il presidente del Consiglio dei ministri e l’alta politica, affinché si lavori sempre per ottenere le pari opportunità” hanno ribadito i presenti.