San Rocco, 8 punti di ricarica per auto elettriche, sosta gratuita limitata

In arrivo a San Rocco otto punti di ricarica per auto elettriche. Sarà consentita la sosta gratuita limitatamente al tempo necessario per la ricarica. Si lavora puntando al rispetto dell’ambiente per garantire maggiori servizi. L’Amministrazione comunale ha infatti deliberato di cercare la disponibilità di operatori privati di installare le infrastrutture di ricarica in punti prestabiliti, studiati per la maggiore fruizione possibile: parcheggio del palazzo municipale, in piazza della Vittoria, dove sono previsti stalli; parcheggio del polo scolastico di via Matteotti, con altrettante postazioni; parcheggio di via dell’Artigianato-via Borsellino, con due stalli; parcheggio di via Rosselli per altri due stalli. Al termine della manifestazione di interesse si procederà quindi all’affidamento del servizio. Per la riuscita dell’operazione, il Comune concederà gratis per 10 anni, eventualmente rinnovabili, le porzioni di suolo comunale (nel limite massimo di mezzo metro quadrato a postazione), necessarie all’installazione e all’utilizzo delle postazioni.

