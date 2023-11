Salvò la parrocchia dall’abbattimento, addio a “San Pietro“

Si è spento a 88 anni l’amato “San Pietro“. Giuseppe Bonvini, ieri le esequie, era affettuosamente chiamato così in quanto ex componente della Commissione affari economici della chiesa e perché si occupava della parrocchia, di cui aveva tutte le chiavi. Insignito nel 1998 del Premio Bontà dai Lyons di Codogno e Casalpusterlengo, era un instancabile volontario e salvò la chiesa dalla demolizione. "Senza di te Fombio perde un po’ della sua storia – ricorda l’amico Gianpaolo Bergamaschi – E il nostro tempio santo non ci sarebbe più. Quando il 18 gennaio 1974 alle 22,30 è crollato il pilastro di San Luca, i tecnici decretarono l’insicurezza della struttura e il conseguente abbattimento. La dinamite era già stata installata quando tu e altri due eroici fombiesi riusciste di nascosto a salire sulla cupola per protesta". Di fronte a tanto coraggio, l’impresa che doveva abbattere la chiesa desistette: Bonvini e un gruppo di volontari riuscirono a risanarla". Bonvini primeggiava anche alla Schola Cantorum, in qualità di basso.

