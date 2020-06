Graffignana (Lodi), 12 giugno 2020 - Rintracciato il pirata della strada che stamattina. venerdì 12 giugno, ha travolto una runner di 54 anni residente in zona che stava correndo con alcune amiche, senza poi fermarsi a soccorrerla. Si tratta di un uomo di 79 anni di Dresano (Milano), che aveva raggiunto la zona molto presto essendo agricoltore. L'anziano è stato denunciato per omissione di soccorso mentre potrebbe essere poi denunciato, per querela di parte, per lesioni aggravate. La donna è stata sbalzata a terra riportando una commozione cerebrale. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza al policlinico San Matteo di Pavia. Per la vittima una 5 giorni di prognosi.

