Ruba trapani Incastrato dalle telecamere

Ruba due trapani demolitori sotto le telecamere del Comune. E’ finita male l’impresa di un 39enne italiano pregiudicato che lunedì tra le 12 e le 13 ha rubato due trapani dal cantiere di una casa in ristrutturazione. Ad accorgersi del furto è stato il titolare dell’impresa edile che sta compiendo i lavori. L’uomo si è presentato in caserma per denunciare il furto e ha raccontato che lunedì i muratori quando sono rientrati hanno notato la porta d’ingresso aperta e quella del bagno forzata. Quindi hanno visto che mancavano i due trapani demolitori con le rispettive valigie coi pezzi di ricambio. I militari di Vailate hanno cominciato le indagini partendo proprio dalle telecamere del Comune. Mossa che si è rivelata esatta in quanto nelle immagini registrate si vede l’arrivo di un’auto dalla quale è sceso un uomo, a loro noto. La persona poco dopo è tornata con una valigia contenente un trapano, per poi rientrare in casa e riapparire con la seconda valigia. Dal numero della targa dell’auto la conferma sull’identità del malvivente. Al momento la refurtiva non è stata trovata. P.G.R.