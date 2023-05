Roggia Fratta Ospedaletto in secca Messi in salvo quintali di pesce

Quattro quintali di carpe in difficoltà per la “secca“, scatta il salvataggio "rischiavano l’ipossia". Martedì 2 maggio il comandante della polizia provinciale Massimiliano Castelleone ha coordinato le operazioni di recupero di fauna ittica in difficoltà per via della siccità. Le piogge dei giorni scorsi, pur avendo alzato il livello dei fiumi, non hanno infatti scongiurato pericoli per i pesci presenti nella roggia Fratta Ospedaletto, in località Proprio, al confine tra Borghetto Lodigiano e Livraga. Gli esperti del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, con l’ausilio di due operatori del servizio di vigilanza volontaria della Provincia di Lodi (il coordinatore Luigi Angeli ed il volontario Giuseppe Bruschi), hanno quindi salvato 4 quintali di carpe.

Gli esemplari prelevati, alcuni anche di discrete dimensioni, sono stati quindi reimmessi nelle rogge Porra Nuova e Roggione Somaglia. Nel corso dell’intervento sono stati recuperati anche 35 esemplari di “siluro“, di varie dimensioni, per un totale di circa 4 quintali (il più grande è stato misurato 178 centimetri in lunghezza, per un peso di circa 40 chilogrammi). Si tratta di una specie, classificata come invasiva (alloctona) e quindi soggetta ad eradicazione. Di conseguenza, gli esemplari recuperati sono stati soppressi e successivamente smaltiti. "Nonostante la pioggia di questi giorni permane una condizione di crisi che viene seguita con attenzione anche per gli aspetti che gravano sulla fauna ittica, così come già verificatosi lo scorso anno" chiarisce la Provincia. P.A.