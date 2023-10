Roberta De Francesco commissaria prefettizia

È il viceprefetto vicario Roberta De Francesco il commissario prefettizio del Comune di Cornovecchio dopo le dimissioni presentate dal sindaco Paola Vignali, a due anni dall’inizio del suo mandato "per motivi personali". "In soli due anni – ha detto l’ormai ex primo cittadino – sono state completate e messe in programma, da cantierizzare, opere per circa 800mila euro. È un piccolo record per la nostra realtà, ma soprattutto il segnale di una gestione positiva di interventi programmati, alcuni dei quali attesi da tempo". Abbiamo fatto diverse opere che hanno dato slancio al piccolo paese: a partire dalla ristrutturazione dell’edificio comunale e dell’ambulatorio medico, nel segno del risparmio energetico, con un intervento di 100mila euro per il cappotto del municipio e 50mila euro per l’ambulatorio. Sono stati poi investiti, ad esempio, 83mila euro per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, circa 110 mila euro per l’asfaltatura via Squintani, 42 mila euro per la digitalizzazione del Comune. P.A.