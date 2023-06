Rissa per i baby calciatori Una mamma: io denuncio

PIANENGO (Cremona)

Continuerà in Tribunale la vicenda della lite furibonda di domenica 21 maggio durante una partita di pallone tra bambini di 10 anni che ha visto le due protagoniste, una straniera di 39 anni e un’italiana di 71 alle quali si sono aggiunti altri parenti, darsele di santa ragione sugli spalti. La straniera ha deciso di sporgere denuncia. "Le società Unione Sportiva Pianenghese, A.C. Ripaltese ASD e U.S. Soresinese Calcio ASD sono sgomente e dispiaciute – dice l’avvocato Ilaria Groppelli, che rappresenta la Pianenghese – Come società sportive si dissociano dai gesti inqualificabili e si scusano, in primis con i bambini del 2013 che si trovavano in campo".

Ma la mamma straniera non ci sta: "Mio figlio ha sentito insultare la mamma e ha reagito. Siamo stati picchiati, io ho ancora i segni. Sono andata in Pronto soccorso, poi dalla dottoressa che mi ha detto che guarirò in 15 giorni. Martedì andrò dai carabinieri a fare denuncia. Sono stata insultata con parole razziste davanti al mio bambino".

Diversa la versione della controparte, che nega di aver alzato le mani ed evidenzia invece come sia stata la straniera a picchiare il fratello del bimbo che aveva commesso fallo in campo a suo figlio.

P.G.R.