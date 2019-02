Lodi, 27 febbraio 2019- Coppia di fidanzati imbocca una via di Lodi contromano e finisce con l’utilitaria contro un furgone parcheggiato, nasce una rissa. Il bilancio è di quattro persone denunciate. A bordo c’erano un uomo e la fidanzata 26enne di Santo Domingo, mentre due romeni avevano lasciato il furgone parcheggiato all’altezza del civico due per recarsi in un bar vicino.

Subito dopo l'impatto i due romeni sono usciti per accordarsi sul risarcimento danni ma, secondo quanto ricostruito dalla polizia, il conducente della Fiat e la fidanzata avrebbero brandito un cacciavite cercando di colpire la controparte. Ne è nata una colluttazione e alla fine la giovane è stata portata al pronto soccorso di Lodi, medicata per un pugno al volto e dimessa con sette giorni di prognosi. I protagonisti della vicenda sono poi stati denunciati a piede libero per rissa aggravata e la coppia anche per porto abusivo d’arma. Invece i cacciaviti sono stati sequestrati e al conducente dell’utilitaria è stata ritirata, in via cautelativa, la patente di guida. Per restituirgliela gli agenti attendono l’esito dell’alcol test dato che l’interessato sembrava essersi messo alla guida dopo aver alzato troppo il gomito. Paola Arensi