Risorse del Pnrr. Patto Finanza e Provincia

Siglato ieri, in Provincia a Lodi, il protocollo di intesa tra l’ente e il comando provinciale della Guardia di Finanza, finalizzato a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa. Si vigilerà congiuntamente, in particolare, sul corretto impiego delle risorse pubbliche destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il documento è stato firmato, in particolare, dal presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, e dal comandante provinciale delle fiamme gialle, il colonnello Sergio Demichelis. Sarà un modo per collaborare a individuare e reprimere le condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle straordinarie misure di sostegno previste dal Pnrr e dal correlato Fondo Complementare. Collaborandosi e coordinandosi, infatti, l’ente e i militari, potranno intercettare più facilmente eventuali casi di frode o altri illeciti.

Il protocollo implica che la Provincia comunichi al Comando informazioni e notizie qualificate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuta a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, quale soggetto destinatario finale/beneficiario/attuatore di interventi, misure e progetti esecutivi ammessi a finanziamento con l’utilizzo dei fondi. La finanza poi, attraverso autonome attività di analisi ed approfondimento, potrà così orientarsi più efficacemente e rafforzare l’azione verso quei soggetti e contesti connotati da più elevato rischio, a tutela degli interessi finanziari locali, nazionali e unionali, nonché prevenire potenziali frodi o altri illeciti. L’accordo di collaborazione ha validità fino al completamento del Pnrr e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. P.A.