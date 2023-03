Riqualificazione e turismo Il paese sarà “borgolento“

di Mario Borra

BOCCA D’ADDA

Cambiare i paesi con la “lentezza” e promuovendo un turismo inclusivo riportando contestualmente in vita strutture abbandonate e non più a servizio per la comunità. Castelnuovo Bocca d’Adda è uno dei modelli su cui il progetto “Borghilenti”, la rigenerazione urbana che beneficia delle risorse stanziate dal Ministero della Cultura, verrà applicato. E venerdì alle 20.30, nel teatro comunale, il maxi intervento che interesserà il centro abitato del paese nei prossimi anni sarà spiegato nei dettagli. Il Comune ha messo in moto questo iter in partnership con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Il progetto coglie l’occasione della ciclovia Vento "per lavorare in modo congiunto su turismo lento, inclusione sociale, recupero del centro storico e rivitalizzazione culturale del paese, sviluppando e testando un modello di rigenerazione urbana che ha l’ambizione di offrirsi come possibile strategia replicabile nei piccoli e medi centri rivieraschi del fiume Po", hanno sottolineato gli organizzatori della serata.

Il progetto Borghilenti, che terminerà a giugno 2026, si articola in cinque ambiti tematici: il recupero edilizio di Casa Peroni che una volta ristrutturata, a partire dall’estate 2024, ospiterà un’accoglienza Twin (trekking walking and cycling for inclusion), la riqualificazione del sistema degli spazi pubblici e delle connessioni di mobilità lenta, a partire dalla piazza antistante Casa Peroni e la Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, la definizione di un piano di recupero del centro storico, oltre all’organizzazione di attività culturali, tra cui l’organizzazione di un festival in tre edizioni successive a partire dal 2024 e il coinvolgimento della comunità locale in incontri pubblici, laboratori tematici e corsi di formazione per prepararsi ad accogliere un nuovo turismo. "In questo modo Castelnuovo Bocca d’Adda potrà offrirsi quale luogo di sosta, incontro e scoperta per cicloviaggiatori e camminanti e questo contribuirà a dare nuova vitalità al centro storico del paese", spiegano ancora i partner del progetto.