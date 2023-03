Riqualificazione del polo fieristico Si spinge il piede sull’acceleratore

di Mario Borra

Il nuovo quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro al Villaggio San Biagio prende forma: sia il cantiere in atto del primo lotto sia l’iter dei progetti esecutivi delle altre tranche ancora da realizzare sono in piena attività. Ieri mattina c’è stato un confronto tra amministrazione municipale e il pool di architetti sui documenti per la costruzione del nuovo padiglione che dovrà sorgere dietro a quello principale, ultima porzione del maxi intervento che “stravolgerà“ completamente il comparto fieristico una volta ultimato. La nuova tensostruttura e la riqualificazione del capannone A faranno parte di un intervento che verrà cantierizzato nel 2024, ma nel frattempo sono già in atto da settimane tutte le opere che sfruttano la prima porzione di finanziamento dei fondi emblematici (due milioni e 200 mila euro): la completa riqualificazione dell’auditorium Vezzulli, con annesso spazio polivalente-teatro, la realizzazione della palazzina servizi, l’abbattimento e ricostruzione del padiglione ex Ape. La sala Vezzulli è stata la prima ad essere interessata dai lavori dopo il simbolico avvio avvenuto il 5 dicembre scorso mentre da alcuni giorni sono iniziati gli scavi per le fondamenta della nuova palazzina servizi e contestualmente si sta ricostruendo il piccolo padiglione ex Ape dopo l’abbattimento (quest’ultimo diventerà la sede della Protezione Civile).

Altra “partita“ sarà quella della realizzazione del maxi parcheggio da circa 450 posti auto di fronte al polo fieristico che, dopo il disco verde sul progetto, è in fase d’appalto: se il cantiere dovesse, come sembra, iniziare in piena estate, difficilmente sarà completamente pronto per l’appuntamento della fiera di novembre ma comunque entro l’anno sarà terminato. Oltre ai fondi emblematici di Fondazione Cariplo e risorse proprie del Comune, in questo ultimo periodo, per reggere il “peso“ finanziario del nuovo polo fieristico sono arrivati anche due milioni di euro nel contesto dell’Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (Arest) regionale e tre milioni e 800 mila euro grazie al Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr).