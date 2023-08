Ripetuta violenza tra i giovani, "fallimentare la ricetta della Giunta"

Dopo l’accoltellamento avvenuto sabato sera in via Buozzi a Casale, tra ragazzi, il Pd incalza la Giunta. "Chiediamo quale obiettivo si vuole dare l’amministrazione per mantenere le sue promesse e come mai tanta violenza tra giovanissimi? Forse la ricetta sicurezza della Giunta non ha funzionato – dice il segretario di circolo Pd Lorenzo Bertini (nella foto) –. I weekend casalini celano un’ondata di violenza, sempre più preoccupante. Si chieda al prefetto di convocare il comitato per l’ordine pubblico: occorrono più controlli e personale delle forze dell’ordine. L’avvento della festa di San Bartolomeo potrebbe generare episodi simili e la polizia locale è sotto organico, nonostante le promesse della Lega". "Non accettiamo – replica il sindaco Elia Delmiglio – questo sciacallaggio. Stiamo cercando di fare uno sforzo grande per presidiare la sagra e ringrazio forze dell’ordine e polizia locale che ogni sera avranno anche pattuglie appiedate. Entro fine anno, con assunzioni, completeremo l’organico. Questa mattina (ieri per chi legge) c’è stato un comitato per l’ordine pubblico: abbiamo affrontato il tema del disagio giovanile".